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Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии

Общество
15.09.2022 10:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/devyatiletnij-leopard-iz-sochi-teper-budet-razmnozhatsya-v-germanii
Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Переднеазиатский леопард по кличке Гром переедет в Германию. Он будет участником программы разведения.

Девятилетний хищник покинул Сочинский нацпарк в 2015 году. Тогда его забрал французский Парк кошек. Сегодня, 15 сентября, стало известно, что хищник переедет в Германию. Гром примет участие в программе разведения с 14-летней самкой Азизам.

Специалисты подчеркнули, что гены российского леопарда значимы для Европейской программы разведения переднеазиатского леопарда, поскольку он происходит от родителей из природы, сообщает служба новостей Минприроды России в Telegram.

Читайте также: на восстановление популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе потребуется 15–20 лет.

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