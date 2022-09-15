Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии

Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Переднеазиатский леопард по кличке Гром переедет в Германию. Он будет участником программы разведения.

Девятилетний хищник покинул Сочинский нацпарк в 2015 году. Тогда его забрал французский Парк кошек. Сегодня, 15 сентября, стало известно, что хищник переедет в Германию. Гром примет участие в программе разведения с 14-летней самкой Азизам.

Специалисты подчеркнули, что гены российского леопарда значимы для Европейской программы разведения переднеазиатского леопарда, поскольку он происходит от родителей из природы, сообщает служба новостей Минприроды России в Telegram.

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