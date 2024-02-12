Девять пропавших человек нашли погибшими в январе в Краснодарском крае
Происшествия
12.02.2024 09:39
Об этом говорится в статистике за прошедший месяц, представленной поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».
Всего в январе волонтерам из Краснодарского края поступило 141 заявка о пропавших без вести людях. Девять человек нашли погибшими, 141 человека живыми.
Не удалось найти 11 человек, еще 11 заявок оказались неподтвержденными. Всего в январе поисковый отряд «ЛизаАлерт» совершил 8 активных выездов на Кубани.
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