Девять пропавших человек нашли погибшими в январе в Краснодарском крае

Об этом говорится в статистике за прошедший месяц, представленной поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».

Всего в январе волонтерам из Краснодарского края поступило 141 заявка о пропавших без вести людях. Девять человек нашли погибшими, 141 человека живыми.

Не удалось найти 11 человек, еще 11 заявок оказались неподтвержденными. Всего в январе поисковый отряд «ЛизаАлерт» совершил 8 активных выездов на Кубани.

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