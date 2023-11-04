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Девять кроликов погибли в горящем сарае в Красноармейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devyat-krolikov-pogibli-v-goryashhem-sarae-v-krasnoarmejskom-rajone
Девять кроликов погибли в горящем сарае в Красноармейском районе
Фото пресс-службы Противопожарной службы Краснодарского края

Возгорание на территории частного дома произошло днем 4 ноября в станице Новомышастовской.

Сарай загорелся на площади 20 кв. метров. Была угроза распространения огня на соседние гаражи.

На место прибыли пожарные и в короткий срок потушили горящий сарай. В результате происшествия погибли девять кроликов, находившихся в строении, сообщает пресс-служба Противопожарной службы Краснодарского края.

Читайте также: несколько припаркованных автомобилей сгорели в Краснодаре. Инцидент произошел рано утром 4 ноября на улице Кожевенной.

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