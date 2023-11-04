Девять кроликов погибли в горящем сарае в Красноармейском районе

Возгорание на территории частного дома произошло днем 4 ноября в станице Новомышастовской.

Сарай загорелся на площади 20 кв. метров. Была угроза распространения огня на соседние гаражи.

На место прибыли пожарные и в короткий срок потушили горящий сарай. В результате происшествия погибли девять кроликов, находившихся в строении, сообщает пресс-служба Противопожарной службы Краснодарского края.

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