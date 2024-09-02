Девять человек погибли в ДТП за выходные в Краснодарском крае

Всего с 30 августа по 1 сентября на дорогах Кубани зарегистрировали 55 аварий.

Так, в результате дорожно-транспортных происшествий в крае за прошедшие выходные 9 человек погибли и еще 71 пострадал.

При этом превышение скорости стало причиной 6 смертей, а также травм 16 человек. Выезд на встречную полосу привел к травмам у четырех человек.

Кроме того, в восьми случаях ДТП водители наехали на пешеходов. В результате девять человек получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель «семерки» без прав на скорости влетел в дерево и погиб на Кубани. Авария произошла 31 августа около 1:00 вблизи хутора Беднягина Тимашевского района.