Девять человек погибли в ДТП за выходные в Краснодарском крае

Всего с 28 по 30 июня на Кубани полицейские зафиксировали 40 дорожно-транспортных происшествий.

В результате аварий в минувшие выходные девять человек погибли и еще 55 получили травмы.

Из-за выезда на встречную полосу движения произошло шесть ДТП, в которых два человека погибли и еще восемь пострадали. По причине нарушения скоростного режима случилось восемь аварий, в которых три человека погибли и еще восемь получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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