Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае за минувшие выходные

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devyat-chelovek-pogibli-v-dtp-v-krasnodarskom-krae-za-minuvshie-vyhodnye
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае за минувшие выходные
Фото канала «Кубань 24»

Всего с 2 по 4 февраля на дорогах Кубани зафиксировали 33 дорожно-транспортных происшествия.

В результате ДТП за выходные в регионе погибли девять человек и 41 получили травмы разной степени тяжести.

Из-за выезда водителей на полосу встречного движения произошло шесть аварий, в которых погибли четыре человека и еще девять пострадали. По причине нарушения скоростного режима случилось 10 ДТП, в них двое погибли и 17 травмировались.

В прошедшие выходные в крае водители девять раз сбили пешеходов. В результате один человек погиб и еще девять пострадали, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель Mercedes насмерть сбил курьера «Яндекса» на переходе в Краснодаре. ДТП со смертельным исходом произошло 4 февраля в 21:10 на улице Петра Метальникова.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях