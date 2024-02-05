Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае за минувшие выходные

Всего с 2 по 4 февраля на дорогах Кубани зафиксировали 33 дорожно-транспортных происшествия.

В результате ДТП за выходные в регионе погибли девять человек и 41 получили травмы разной степени тяжести.

Из-за выезда водителей на полосу встречного движения произошло шесть аварий, в которых погибли четыре человека и еще девять пострадали. По причине нарушения скоростного режима случилось 10 ДТП, в них двое погибли и 17 травмировались.

В прошедшие выходные в крае водители девять раз сбили пешеходов. В результате один человек погиб и еще девять пострадали, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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