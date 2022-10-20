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Девять баллов: Краснодар увяз в вечерних пробках

Общество
20.10.2022 19:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/devyat-ballov-krasnodar-uvyaz-v-vechernih-probkah
Девять баллов: Краснодар увяз в вечерних пробках
Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Автомобильные пробки парализовали движение по дорогам краевой столицы вечером 20 октября. По данным сервиса «Яндекс Карты», с 18:00 до 19:00 дорожная ситуация оценивалась в 9 баллов. На момент публикации она снизилась до 8 баллов.

При этом автомобилисты продолжают стоять в центре города. Серьезные заторы на Северной, Красной, Тургенева, Буденного, Гаврилова, Одесской, Октябрьской, Дзержинского. Стоит Кубанская Набережная и Тургеневское шоссе, Западный обход, 40-летия Победы, Ставропольская, Селезнева, МОПР. Не лучше ситуация и на Зиповской, Российской, Солнечной и 1 Мая.

Кроме того, затруднен проезд на выезде из города в районе Восточного обхода, улице Уральской, а также перед Яблоновским и Тургеневскими мостами.

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