Девушку, которая издевалась над кошками на камеру, нашли в Беларуси

Видео издевательств над кошками неизвестная публиковала в своем Telegram-канале.

Неравнодушные люди, которых шокировала история, решили самостоятельно найти девушку. Изначально по кадрам из видео и фотографиям решили, что живодерка живет в Краснодаре. Активисты подробнее изучили видео и нашли похожий дом в городе Белозерске Беларуси.

Местные жители приехали к предполагаемому дому и вызвали милицию. Они выяснили, как зовут живодерку, и ее возраст. После этого девушка переименовала канал, удалила все видео с издевательствами и написала, что все было неправдой и животных она любит. Однако активисты сохранили скриншоты и видео, удаленные с канала.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию Краснодара поступило 9 сообщений от граждан с просьбой разобраться в ситуации. Правоохранители начали проверку, делом также заинтересовалась прокуратура.

Девушка публиковала видео издевательств над животными и выкладывала для подписчиков опросы, как ей еще поиздеваться над питомцами.

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