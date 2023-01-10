Девушки на машине прогнали дикого кабана, гулявшего по улицам станицы в Ейском районе
Общество
10.01.2023 09:17
Большого дикого кабана заметили на одной из улиц станицы Копанской в минувшие выходные. Видео появилось в местном паблике.
Местные жительницы на автомобиле решили прогнать животное за пределы населенного пункта для его же безопасности. Кабан ходил по придомовым территориям, а девушки ездили за ним и сигналили, пишет газета «Приазовские степи».
Каким образом дикий кабан появился среди домов, точно неизвестно. Вероятно, он пришел в станицу из расположенных поблизости плавней.
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