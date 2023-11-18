Девушка залезла на вагон в Краснодаре и погибла от удара электрической дугой

Трагический инцидент произошел 8 ноября на железнодорожной станции «Краснодар-2».

Тело 24-летней девушки с признаками электротравмы обнаружили ночью на пятом пути станции. По предварительным данным, девушка залезла на грузовой вагон и получила удар электрической дугой. От полученных травм она скончалась на месте.

По данному факту Краснодарский СО на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начал проверку. Следователь осмотрел место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В ведомстве призвали граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать опасности свою жизнь.

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