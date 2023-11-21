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Девушка за рулем иномарки не справилась с управлением и перевернулась на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-za-rulem-inomarki-ne-spravilas-s-upravleniem-i-perevernulas-na-kubani
Девушка за рулем иномарки не справилась с управлением и перевернулась на Кубани
Фото t.me/gibdd123dinskaya

Авария произошла 20 ноября около 7:00 в районе 5-го километра трассы М-4 «Дон» в Павловском районе.

По предварительным данным, 24-летняя девушка ехала за рулем Renault Logan, не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением. Автомобиль съехал с трассы и опрокинулся. В результате аварии девушка-водитель получила травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД Краснодарского края в Telegram.

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