Девушка выпала из маршрутки в Краснодаре: водителем заинтересовались в полиции и прокуратуре

Инцидент произошел 29 августа около 14:00 в районе ТРЦ «Галерея». О случившемся пострадавшая написала в соцсетях.

По словам девушки, водитель маршрутки № 34, не дождавшись, пока она выйдет на остановке, начал движение. Пассажирка выпала из маршрутки, получила ушибы и ссадины, а водитель спокойно уехал.

«Перевозчик на сегодняшний день проводит служебную проверку данного факта. По результатам будет принято решение. Материалы о падении пассажира направлены в органы МВД для проведения следственных мероприятий», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Краснодара.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердили, что по фактам, изложенным в публикации, будет назначена проверка.

«Прокуратура центрального административного округа Краснодара организовала проверку», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского кая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выпавшая из маршрутки девушка находилась в шоковом состоянии, потому не вызвала полицию. Она обратилась к возможным свидетелям происшествия с просьбой помочь найти и призвать к ответственности водителя.