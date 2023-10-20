Девушка свалилась в обрыв с 10-метровой высоты возле частных домов в Сочи

Инцидент произошел вечером 19 октября в поселке Кудепста рядом с улице Заречной.

Известно, что 25-летняя девушка шла по улице в частном секторе, когда уже стемнело. Она упала в обрыв с высоты около 10 метров и получила травмы. Девушка начала громко кричать, ее услышал прохожий и сообщил об этом в службу спасения.

Вскоре на место прибыли спасатели. Они нашли травмированную девушку в обрыве и оказали первую помощью. Ее уложили на носилки и с помощью альпинистского снаряжения вынесли к дороге и передали медикам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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