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Девушка спрыгнула с Тургеневского моста в реку Кубань в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-sprygnula-s-turgenevskogo-mosta-v-holodnuyu-reku-v-krasnodare
Девушка спрыгнула с Тургеневского моста в реку Кубань в Краснодаре
Фото из соцсетей

Инцидент произошел 4 декабря в 10:20. В результате падения с большой высоты 18-летняя девушка выжила.

После прыжка в реку Кубань краснодарка самостоятельно выплыла на берег. Там ее уже ждали прибывшие на место медики скорой помощи. Девушку госпитализировали в больницу.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины поступка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Читайте также: мужчина угрожал прыгнуть с большой высоты в торговом центре в Новороссийске. Инцидент произошел вечером 4 декабря в ТЦ «Красная Площадь». В результате происшествия никто не пострадал.

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