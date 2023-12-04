Девушка спрыгнула с Тургеневского моста в реку Кубань в Краснодаре

Инцидент произошел 4 декабря в 10:20. В результате падения с большой высоты 18-летняя девушка выжила.

После прыжка в реку Кубань краснодарка самостоятельно выплыла на берег. Там ее уже ждали прибывшие на место медики скорой помощи. Девушку госпитализировали в больницу.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также причины поступка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Читайте также: мужчина угрожал прыгнуть с большой высоты в торговом центре в Новороссийске. Инцидент произошел вечером 4 декабря в ТЦ «Красная Площадь». В результате происшествия никто не пострадал.