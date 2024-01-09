Девушка сорвалась с крутого обрыва над морем в Анапе

Сообщение о том, что с крутого склона горы в районе «300 ступенек» сорвалась туриста, сообщили спасателям Анапского аварий но-спасательного отряда ночью 5 января.

Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили туристку под скалой на каменистом берегу возле воды. Девушка была жива, но получила травмы.

С помощью вакуумных носилок спасатели подняли пострадавшую с каменистого берега наверх и передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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