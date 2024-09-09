Девушка порезала себя ножом, чтобы обвинить знакомого в Калининском районе

За ложный донос 18-летней жительнице Калининского района грозит до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, девушка самостоятельно нанесла себе два ножевых ранения. Затем она обратилась в полицию, сообщив, что эти травмы получила от знакомого якобы во время конфликта.

При проверке эта информация не подтвердилась. Полицейские установили, что никаких противоправных действий в отношении девушки не совершалось.

Возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Материалы направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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