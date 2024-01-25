Девушка на легковушке сбила пенсионерку на проезжей части в Геленджике
Происшествия
25.01.2024 11:22
Авария произошла 24 января около 16:00 на улице Кирова города-курорта.
По предварительным данным, 27-летняя женщина-водитель автомобиля Omoda сбила 62-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пенсионерку госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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