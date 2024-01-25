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Девушка на легковушке сбила пенсионерку на проезжей части в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-na-legkovushke-sbila-pensionerku-na-proezzhej-chasti-v-gelendzhike
Девушка на легковушке сбила пенсионерку на проезжей части в Геленджике
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 24 января около 16:00 на улице Кирова города-курорта.

По предварительным данным, 27-летняя женщина-водитель автомобиля Omoda сбила 62-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионерку госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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