Девушка на легковушке сбила двух женщин на пешеходном переходе в Армавире

Авария, в которой пострадали два пешехода, произошла 9 декабря на улице Советской Армии.

По предварительным данным, 20-летняя девушка за рулем автомобиля «Лада Гранта» при повороте сбила пешеходов на нерегулируемом переходе.

В результате ДТП травмы получили 49-летняя и 30-летняя женщины. Их госпитализировали в городскую больницу. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру.

Читайте также: в Краснодаре грузовик насмерть сбил школьника на пешеходном переходе. Авария произошла 8 декабря в 12:25 на улице Кузнечной. Грузовик сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый свет. В результате аварии 10-летний мальчик погиб на месте происшествии до приезда скорой помощи.

Подпишись, здесь всегда интересно.