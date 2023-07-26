Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Девушка на кроссовере сбила насмерть велосипедиста в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-na-krossovere-sbila-nasmert-velosipedista-v-gelendzhike?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Девушка на кроссовере сбила насмерть велосипедиста в Геленджике
Фото пресс-службы ОМВД по Геленджику

Смертельное ДТП произошло 26 июля около 12:00 на 1509 км федеральной трассы М-4 «Дон» около «Сафари-парка».

По предварительным данным, 27-летняя девушка двигалась на автомобиле MG HS в сторону Новороссийска и наехала на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть справа налево.

В результате столкновения с кроссовером велосипедист получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.

По факту смертельной аварии полиция проводит проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ОМВД по Геленджику.

Читайте также: иномарка насмерть сбила перебегавшую проезжую часть женщину в Сочи. Смертельная авария произошла 24 июля около 00:15 на 204 км трассы Джубга — Сочи.

Статьи
Несмотря на запах: почему стоит есть репчатый лук
Несмотря на запах: почему стоит есть репчатый лук
Топ-7 пород собак для интроверта
Топ-7 пород собак для интроверта
Болит под ребрами: онколог рассказал о первых признаках рака поджелудочной железы
Болит под ребрами: онколог рассказал о первых признаках рака поджелудочной железы
Какой шоколад полезнее: горький, молочный или белый
Какой шоколад полезнее: горький, молочный или белый
Что такое эстрогены и почему они так важны для женщин
Что такое эстрогены и почему они так важны для женщин
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях