Девушка на кроссовере сбила насмерть велосипедиста в Геленджике

Смертельное ДТП произошло 26 июля около 12:00 на 1509 км федеральной трассы М-4 «Дон» около «Сафари-парка».

По предварительным данным, 27-летняя девушка двигалась на автомобиле MG HS в сторону Новороссийска и наехала на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть справа налево.

В результате столкновения с кроссовером велосипедист получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.

По факту смертельной аварии полиция проводит проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ОМВД по Геленджику.

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