Девушка на иномарке влетела в грузовую «Газель» на севере Краснодара

Жесткая авария произошла 9 августа около 9:00 на Ростовском шоссе, 22.

По предварительным данным, 43-летняя водительница автомобиля Hyundai ехала в сторону улицы Западный обход. Она не выдержала безопасную дистанцию и влетела в грузовую «Газель», которая ехала перед ней.

От удара «Газель» наехала на дорожное ограждение, а затем на ВАЗ-2111, который находился на трассе. Все три машины оказались серьезно повреждены: у внедорожника полностью смята передняя часть, у грузовика — кузов и передняя часть, у отечественной легковушки — задние бампер, стекла и двери.

Из-за ДТП на Ростовском шоссе образовалась пробка в обе стороны. На месте работают полиция, сотрудники скорой помощи и МЧС.

В результате аварии никто не пострадал. Ее причины устанавливают, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: из больницы выписали всех пострадавших в ДТП с маршруткой и бетономешалкой в Краснодаре.