Девушка на иномарке вылетела с крутого обрыва на дикий пляж под Новороссийском

Дорожное происшествие произошло в ночь на 6 июля на одной из лесных дорог на Утрише.

По предварительным данным, девушка управляла автомобилем, не справилась с управлением и упала на дикий пляж с высоты около 40 метров.

Примерно в час ночи очевидцы сообщили о произошедшем местную службу спасения. Спасатели оперативно прибыли на место. Вероятно, девушка выпала из автомобиля до его падения на камни. Операция по ее спасению длилась несколько часов.

Пострадавшую на жестких носилках отнесли к машине скорой помощи, а затем экстренно госпитализировали в городскую больницу № 1 Новороссийска.

По предварительным данным в результате падения с высоты девушка выжила, однако о ее состоянии пока ничего не известно, пишет газета «Жизнь Абрау».

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