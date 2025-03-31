Девушка на электровелосипеде столкнулась с иномаркой в Анапе, есть пострадавшие

Авария произошла 31 марта в 01:30 на пересечении Крымской и Краснодарской.

По предварительной информации, 18-летняя жительница Краснодара, управляя электровелосипедом, выехала на перекрестке на «красный» и столкнулась с автомобилем Datsun. За рулем иномарки находился 37-летний мужчина.

Водитель электровелосипеда находится в реанимации. Одну 17-летнюю пассажирку электротранспорта госпитализировали с травмами различной степени тяжести, второй оказали разовую медпомощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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