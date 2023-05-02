Девушка на Cadillac сбила подростка на пешеходном переходе в Новороссийске

ДТП произошло 2 мая в 14:15 на улице Мысхакское шоссе.

По предварительным данным, девушка ехала по улице на автомобиле Cadillac в сторону Волгорадской, нарушила правила дорожного движения и допустила наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подросток получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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