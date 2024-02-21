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Девушка на BMW на большой скорости вылетела с дороги в котлован дома в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-na-bmw-na-bolshoj-skorosti-vyletela-s-dorogi-v-kotlovan-doma-v-sochi
Девушка на BMW на большой скорости вылетела с дороги в котлован дома в Сочи
Фото пресс-службы УВД Сочи

Дорожное происшествие случилось утром 21 февраля на улице Туманяна в Адлерском районе.

Предварительно, девушка ехала на кроссовере BMW, не справилась с управлением, съехала с проезжей части и опрокинулась в котлован строящегося дома.

В результате ДТП водитель иномарки получила травмы, ее госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Читайте также: в Сочи груженый самосвал вылетел с дороги, водителя зажало в кабине. Авария произошла утром 18 февраля на улице Яна Фабрициуса.

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