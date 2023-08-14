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Девушка на арендованном электроцикле сбила 4-летнюю девочку в Сириусе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-na-arendovannom-elektrotsikle-sbila-4-letnyuyu-devochku-v-siriuse
Девушка на арендованном электроцикле сбила 4-летнюю девочку в Сириусе
Девушка на арендованном электроцикле сбила 4-летнюю девочку в Сириусе

ДТП произошло 13 августа около 19:00 на улице Международной в ФТ Сириус.

По предварительным данным, 17-летняя девушка на арендованном электроцикле сбила 4-летнюю девочку.

В результате аварии ребенка госпитализировали с травмами. На подростка составили административный протокол за управление электроциклом без прав, в отношении собственницы — протокол за передачу управления лицу без прав.

Обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки, сообщает ОМВД России по ФТ Сириус.

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