Девушка на арендованном электроцикле сбила 4-летнюю девочку в Сириусе

ДТП произошло 13 августа около 19:00 на улице Международной в ФТ Сириус.

По предварительным данным, 17-летняя девушка на арендованном электроцикле сбила 4-летнюю девочку.

В результате аварии ребенка госпитализировали с травмами. На подростка составили административный протокол за управление электроциклом без прав, в отношении собственницы — протокол за передачу управления лицу без прав.

Обстоятельства и причины происшествия установят в ходе проверки, сообщает ОМВД России по ФТ Сириус.

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