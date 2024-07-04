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Девушка купила поддельные права и попала в ДТП в Гулькевичах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-kupila-poddelnye-prava-i-popala-v-dtp-v-gulkevichah
Девушка купила поддельные права и попала в ДТП в Гулькевичах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жительнице Гулькевичей, попавшейся с поддельным водительским удостоверением, грозит до года лишения свободы.

Девушка за рулем ВАЗ-1119, совершила ДТП на одной из улиц Гулькевичей. Прибыв на место, полицейские, усомнились в подлинности документов, которые 20-летняя местная жительница предъявила им для проверки. Полицейские изъяли водительское удостоверение и направили на экспертизу. Экспертиза подтвердила, что документ — подделка.

Выяснилось, что девушка неоднократно пыталась сдать на права, но каждый раз проваливала экзамен. В итоге она купила поддельные документы у неустановленных лиц.

На нарушительницу завели уголовное дело. Ей грозит до одного года лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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