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Девушка Кристиана Нобоа обвинила его в избиении и измене

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/devushka-kristiana-noboa-obvinila-ego-v-izbienii-i-izmene
Девушка Кристиана Нобоа обвинила его в избиении и измене
Фото из соцсетей Кевиам Касо

Полузащитник ФК «Сочи» после завершения Зимнего кубка РПЛ проводил время в Дубае со своей девушкой Кевиам Касо.

Она вышла в прямой эфир в соцсетях 13 февраля и обвинила Нобоа в том, что он ее сильно избил после того, как она застукала его в номере с двумя девушками. По словам Касо, футболист «Сочи» ударил ее не менее 10 раз. Она показала зрителям синяки на лице и теле.

Она добавила, что Нобоа якобы поднимал на нее руку и раньше. Позже она удалила этот прямой эфир из соцсети. Часть пользователей обрушилась гневными комментариями на страницу Кристиана Нобоа. Из-за этого он ограничил доступ к комментированию на своей странице, сообщает RT.

Нобоа отреагировал на слова своей девушки и опроверг информацию о том, что он избил ее из-за собственной измены. По его словам, в ту ночь его не было рядом с ней, потому что он был в другом отеле.

«Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям», — сказал полузащитник «Сочи».

Он добавил, что это очень сложная ситуация, и он бы никому не пожелал столкнуться с подобным, сообщает «Спорт-Экспресс».

Читайте также: охранники избили мужчину, попросившего открыть вторую кассу в «Магните» в Краснодаре. Инцидент произошел вечером 12 февраля возле гипермаркета «Магнит» в районе пересечения улиц Дзержинского и Лузана.

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