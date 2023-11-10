Девушка едва не умерла во время мытья пола в Геленджике

Случай произошел в селе Кабардинка. Жизнь девушки удалось спасти, благодаря точным советам диспетчера службы скорой помощи.

Местная жительница мыла пол в своем доме, а потом внезапно побледнела, потеряла сознание и упала. Находившийся рядом с ней знакомый сразу позвонил по номеру 103. Он не мог точно сказать: дышит девушка или нет.

Диспетчер сказала мужчине начать проводить непрямой массаж сердца и начала давать ему подробные инструкции. Через 13 минут девушка пришла в сознание и начала самостоятельно дышать. Когда приехал фельдшер, у пациентки были хороший пульс и давление.

Почему девушка потеряла сознание во время мытья пола, точно неизвестно. Вероятней всего, у нее остановилось кровообращение из-за внезапной желудочковой тахикардии. В таких случаях важно вовремя сделать непрямой массаж сердца. Головной мозг умирает через 5-7 минут при отсутствии поступления крови, сообщает «Скорая помощь Геленджика» в Telegram.

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