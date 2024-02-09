Девочку-подростка сняли с поезда, когда она направлялась к парню в Краснодар

Инцидент произошел в феврале в Кемеровской области.

В Новосибирске к транспортным полицейским обратилась тетя 17-летней жительницы города Кемерово. По словам женщины, ее племянница ушла к бабушке, но домой так и не вернулась, а также не отвечала на звонки.

Полицейские на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу установили, что девушка купила билет на поезд сообщением Красноярск — Анапа от станции Новосибирск до Краснодара. В Челябинске девочку сняли с поезда, доставили в подразделение по делам несовершеннолетних и провели беседу.

По словам девушки, на автобусе она добралась до Новосибирска и там уже села на поезд. В кубанской столице девочка собиралась встретиться с молодым человеком, с которым познакомилась в соцсетях. До приезда матери ее направили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сообщает портал VSE42.RU.

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