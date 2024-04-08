Девочка с инвалидностью погибла, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре

Трагический случай произошел накануне в одном из многоквартирных домов на севере города.

По предварительным данным, в тот день девочка с инвалидностью находилась в квартире со старшим братом и бабушкой. Она залезла на подоконник и выпала из открытого окна. Несовершеннолетняя рухнула на крышу подъезда с высоты около 30 метров. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия.

По данному факту Следственный отдел СКР по Прикубанскому округу возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Известно, что семья девочки на профилактическом учете не состоит, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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