Девочка провалилась в сломанную ливневку в подземном переходе в Краснодаре
Происшествия
18.06.2024 15:23
Инцидент произошел в районе детской поликлиники на углу улиц Красной и Офицерской в краевой столице.
О случившемся в соцсетях сообщила мать девочки. По словам женщины, она шла с двухлетней дочерью в детскую поликлинику через подземный переход. В какой-то момент ее двухлетняя дочь упала и провалилась по пояс в ливневку, на которой были сломана железная решетка.
«По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, ремонт произведут в самое ближайшее время», — сообщили в МЦУ Краснодара.
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