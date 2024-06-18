Девочка провалилась в сломанную ливневку в подземном переходе в Краснодаре

Инцидент произошел в районе детской поликлиники на углу улиц Красной и Офицерской в краевой столице.

О случившемся в соцсетях сообщила мать девочки. По словам женщины, она шла с двухлетней дочерью в детскую поликлинику через подземный переход. В какой-то момент ее двухлетняя дочь упала и провалилась по пояс в ливневку, на которой были сломана железная решетка.

«По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, ремонт произведут в самое ближайшее время», — сообщили в МЦУ Краснодара.

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