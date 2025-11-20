Детскую поликлинику в поселке Российском планируют открыть летом 2026 года

Вице-губернатор Александр Руденко 20 ноября осмотрел строящиеся объекты здравоохранения в Динском районе и краевой столице. Некоторые из них уже готовы к сдаче, другие нуждаются в доработке.

Работы в новой поликлинике станицы Новотитаровской почти завершили. Специалисты закончили фасад здания, благоустройство территории. Теперь рядом с медучреждением — детская площадка и зеленые зоны. Основные работы ведутся одновременно на всех четырех этажах. Задач осталось немного.

В Краснодаре заместитель губернатора региона осмотрел строительство сразу двух объектов здравоохранения. На улице Россинского поликлиника уже на стадии завершения. Взрослое отделение рассчитано на посещение 400 человек в смену, в ней будут доступны кабинеты общих и узких специалистов. Сейчас ведутся пусконаладочные работы.

«Поликлинику пока не открыли, но здесь уже есть современное оборудование. Флюорограф уменьшает радиационную нагрузку на организм. Новый аппарат позволяет получить изображение легких всего через шесть секунд и сразу сообщить пациенту результаты обследования», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Дарья Остапец.

«Строительство таких объектов — это наиважнейшая задача для региона и его жителей. Мы осмотрели объекты, их степень готовности. Строителей настраивали в первую очередь на то, чтобы попытаться сделать подарок жителям Краснодара, Новотитаровской и к Новому году открыть поликлиники», — говорит Александр Руденко.

В поселке Российском строительство детской поликлиники на 150 мест завершили наполовину. Сейчас на объекте шпаклюют стены, выполняют каменную кладку, подводят коммуникации и ⁠проводят электромонтажные работы.

По предварительным расчетам, детская поликлиника на улице Куликова Поля начнет работу летом 2026 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

С 2015 года на Кубани построили более 260 медучреждений. Сейчас в регионе одновременно строят 12 поликлиник. Для жителей все они долгожданные.

