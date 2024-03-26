Детскую поликлинику открыли в Пашковском микрорайоне Краснодара

В новом филиале детской поликлиники № 8 на улице улица Лавочкина, 23 уже приняли первых пациентов.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, филиал поликлиники будет принимать около 4 тыс. детей. В поликлинике разместили врачей-педиатры нескольких участков. Здесь же будут проводить вакцинацию.

«Открытие филиала поликлиники в одном из самых активно развивающихся районов города позволит приблизить оказание первичной медико-санитарной помощи юным пациентам. Новое медучреждение оснащено современным оборудованием и мебелью», — сказал Евгений Филиппов.

Глава ведомства добавил, что в ближайшем времени в Краснодаре откроют новую детскую поликлинику на улице Знаменского. В этом году в столице Кубани открыли амбулаторию для детей и взрослых на улице Бовкуна.

Совершенствование оказания медицинской помощи является одним из вопросов нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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