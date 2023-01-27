Детское инфекционное отделение открыли после капремонта в Курганинской ЦРБ
Общество
27.01.2023 20:48
Ремонт в медучреждении выполнили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Об этом 27 января рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Замглавы Кубани сообщила, что в детском инфекционном отделении Курганинской ЦРБ обновили фасад, отремонтировали палаты и кабинеты. Также в здании заменили коммуникации и медицинскую мебель.
«Теперь маленькие пациенты со всего района смогут получать лечение в достойных условиях», — написала Минькова в Telegram.
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