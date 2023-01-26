Больница Кущевского района получила бактерицидные камеры

Новое медицинское оборудование для Кущевской центральной районной больницы закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Медучреждения используют бактерицидные камеры для хранения стерильных инструментов. Внутри корпуса камеры установлены специальные лампы, направляющие прямые лучи ультрафиолета.

«В новых бактерицидных камерах установлены решетки, что значительно увеличивает вместимость», — рассказал главврач Кущевской ЦРБ Сергей Сычев.

Он добавил, что стерильность инструментов после камеры сохраняется на срок до 7 суток.

В прошедшем году больницы региона получили 5,7 тыс. единиц оборудования в рамках профильного нацпроекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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