Детский утренник с Драконом за 500 тыс. рублей проведут в Краснодаре

Заказчиком новогоднего выступления стала администрация Западного внутригородского округа краевой столицы.

Утренник будет проходить от 1 до 2 часов. На нем организуют танцы и покажут лазерное шоу. В мероприятии поучаствуют символ наступающего года Дракон, а также не менее 50 артистов.

Подобное представление каждый год проводится для детей, нуждающихся в особой заботе государства. Примут участие в утреннике не менее 1 тыс. человек, пишет «Аиф-Юг».

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