Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в Краснодарском крае

В Краснодарском крае 15 ноября стартовала Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний», организаторами которой выступили Общероссийское Движение Первых при поддержке Росмолодежи.

По данным министерства труда и социального развития Краснодарского края, акция «Елка желаний» пройдет с 15 ноября по 31 марта 2024 года. Целью акции является помощь в исполнении Новогодних желаний детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Поделиться желаниями на сайте акции елкажеланий.рф могут дети в возрасте 3-17 лет: c инвалидностью, сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, дети участников СВО и дети из новых регионов России», — сообщает пресс-служба кубанского минтруда в Telegram.

Родителям или законным представителям ребенка необходима учетная запись на сайте «Движение первых». Если в семье несколько детей, анкету можно заполнить на каждого ребенка. Исполнить новогодние желания детей могут физические и юридические лица. Пройти регистрацию можно в разделе «Стать исполнителем».

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