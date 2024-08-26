Детский технопарк «Кванториум» откроет свои двери для школьников в Туапсе

Учебный центр займет два этажа в школе № 11 Туапсе, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Это будет первый в городе «Кванториум», уточнила замглавы Кубани.

«Он уже полностью укомплектован мебелью и оборудованием. Здесь будут также заниматься талантливые ребята из сельских школ района», — написала Анна Минькова в Telegram.

Кроме того, вице-губернатор рассказала о старте строительства нового детского сада на 150 мест на улице Калараша.

«Рабочие уже выкопали котлован и начали подготовку к заливке фундамента. Это первый детский сад в самом быстроразвивающемся микрорайоне города. Сегодня в крае одновременно возводятся 50 детских садов на 11 тыс. 150 мест», — заключила замглавы Кубани.

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