Детский сад в станице Ленинградской выиграл грант нацпроекта «Образование»

Учреждение получило статус стажировочной площадки. Теперь педагоги будут делиться со своими коллегами со всей страны опытом, как вырастить будущих инженеров. Обучающие встречи проходят и очно, и онлайн.

Задумка в том, чтобы дети, играя, познавали мир. В одной из групп уже собирают электрические цепи. Воспитатели уверены, что исследовательская деятельность начинается с вопросов. Точно так же чуть более десяти лет назад московский семиклассник задумался, как чистят зубы космонавты, а затем изобрел орбитальную зубную щетку. Вопросы учат мыслить и находить удивительное в простых вещах.

«Когда девочка сняла платье, у нее поднялись волосы. Дети начали спрашивать, что это такое. Тогда мы начали объяснять, рассказывать, что это статическое электричество. От этого мы уже пошли дальше», ― рассказывает воспитатель-наставник Ирина Житникова.

В детсаду создали несколько лабораторий. Растят будущих инженеров, программистов, конструкторов, а еще мультипликаторов и художников. Параллельно решают и другие задачи. К примеру, у многих ребят здесь нарушение речи, которое успешно исправляют.

«Полы в этом детском саду тоже интерактивные. Здесь, например, не просто нужно преодолеть коридор, а спланировать свой маршрут, чтоб не попасть на красные квадраты. Дети идут и развивают свое логическое мышление», ― сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

Своими профессиональными наработками педагоги уже начали делиться с коллегами по всей стране. Детский сад выиграл грант нацпроекта «Образование» и получил статус стажировочной площадки. По словам наставников, такой подход к воспитанию будет продуктивен для всех.

«Не каждый ребенок может быть инженером, не каждый будет программистом, но мыслить системно ― это всегда полезно», ― говорит заведующая детским садом «Цветик-Семицветик» Инна Сухорукова.

Впереди еще работа по воспитанию чувства прекрасного на примере шедевров русской живописи. Пока дети изучают внутренний мир человека.

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