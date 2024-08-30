Детский сад в Адлере планируют достроить к концу 2025 года

Новое учреждение дошкольного образования, рассчитанное на 175 мест, возводят на улице Ленина.

В здании будут музыкальный и спортивные залы, комната живой природы, пищеблок, медицинские и административные помещения, кабинеты психолога и логопеда и группа для малышей разных возрастов. А на территории детского сада сделают две площадки — спортивную и игровую, а также теневые навесы.

Сейчас здание готово на 22%. Завершить работы планируют в конце 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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