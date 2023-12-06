Детский сад на 50 мест построили в поселке Центральном Белоглинского района

На строительство нового детсада-яслей направили 52 млн рублей в рамках нацпроекта «Демография».

По словам замглавы Кубани Анны Миньковой, детский сад уже ввели в эксплуатацию, сейчас проводят лицензирование и готовят учреждение к открытию.

«Население поселка Центральный — чуть более 1 тыс. человек. Яслей здесь раньше не было. Самых маленьких возили в соседний поселок Селекционный за 11 км. Нацпроект «Демография» помог решить эту задачу», — отметила вице-губернатор в Telegram.

Анна Минькова добавила, что детей встретят просторные группы, многофункциональный зал, современный пищеблок и медицинский блок. С ребятами будут заниматься три воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор по физподготовке и младший персонал.

Кроме того, на территории детсада подготовили две площадки с игровым и спортивным оборудованием. Также большое внимание уделили безопасности — установили системы пожарной сигнализации и видеонаблюдение.

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