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Детский сад на 350 мест начали строить на улице Лоцманской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/detskij-sad-na-350-mest-nachali-stroit-na-ulitse-lotsmanskoj-v-krasnodare
Детский сад на 350 мест начали строить на улице Лоцманской в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Социальный объект располагается на участке площадью 1,3 га. Сейчас рабочие ведут обустройство котлована.

Строительство детсада планируют завершить во втором квартале 2024 года. Здание будет иметь три этажа. В нем будет пищеблок, медкабинет, прачечная, групповые ячейки и административно-бытовые помещения. Общая площадь здания составит более 7 тыс. кв. м. Для прогулок и игр во дворе разместят 18 теневых навесов двух типов.

«Это густонаселенная часть краевой столицы, которая нуждается в больницах, школах и детских садах. Поэтому сейчас там активно строятся социальные объекты, чтобы они находились в шаговой доступности для горожан», — отметил директор городского департамента строительства Иван Горобец.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 36 соцобъектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также: Путин призвал до 2024 года ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ.

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