Детский сад на 350 мест начали строить на улице Лоцманской в Краснодаре
Социальный объект располагается на участке площадью 1,3 га. Сейчас рабочие ведут обустройство котлована.
Строительство детсада планируют завершить во втором квартале 2024 года. Здание будет иметь три этажа. В нем будет пищеблок, медкабинет, прачечная, групповые ячейки и административно-бытовые помещения. Общая площадь здания составит более 7 тыс. кв. м. Для прогулок и игр во дворе разместят 18 теневых навесов двух типов.
«Это густонаселенная часть краевой столицы, которая нуждается в больницах, школах и детских садах. Поэтому сейчас там активно строятся социальные объекты, чтобы они находились в шаговой доступности для горожан», — отметил директор городского департамента строительства Иван Горобец.
В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 36 соцобъектов, сообщает пресс-служба мэрии.
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