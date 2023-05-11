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Детский сад на 350 мест достроили в станице Елизаветинской под Краснодаром

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/detskij-sad-na-350-mest-dostroili-v-stanitse-elizavetinskoj-pod-krasnodarom
Детский сад на 350 мест достроили в станице Елизаветинской под Краснодаром
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сейчас готовят документы на ввод детского сада в эксплуатацию.

Сад расположен на территории 8 тыс. кв. м. На двух этажах здания разместили 16 групп, музыкальный и спортивный залы, а также медкабинет, пищеблок, прачечную.

В игровой зоне территории обустроены 16 открытых игровых площадок и две площадки для занятий физкультурой. На территории детсада также разместили зону для хозяйственных целей с трансформатором, КПП и площадками для чистки ковров и мусорных контейнеров.

Детей учреждение примет в четвертом квартале этого года. Всего в Краснодаре сейчас строится 41 детсад, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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