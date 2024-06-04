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Детский сад № 3 открыли после капремонта в Горячем Ключе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/detskij-sad-3-otkryli-posle-kapremonta-v-goryachem-klyuche
Видео канала «Кубань 24»

Это самое большое дошкольное учреждение в городе. Оно рассчитано на 320 мест.

На торжественной церемонии присутствовали почетные гости.

«Наша любовь к вам, детям, безгранична. Вы для нас самое важное, самая большая любовь в жизни. Все, что мы делаем, мы делаем прежде всего для вас», — рассказал глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.

Благодаря спонсорский поддержке здание удалось полностью реконструировать. В детском саду заменили коммуникации, обновили оборудование, мебель, оснастили системой безопасности, а также благоустроили территорию.

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