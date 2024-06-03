Новый корпус детского сада в Лазаревском районе Сочи принял первых воспитанников

Дополнительный корпус на 80 мест построили на территории действующего детсада № 125, который находится в Лазаревском районе на улице Партизанской. Это стало возможным по краевой государственной программе «Развитие общественной инфраструктуры».

Новое здание отвечает всем современным требованиям. Кроме того, этот сад — комбинированного вида с возможностью инклюзивного образования для детей с особыми потребностями.

«В новом корпусе четыре больших группы. Здесь все устроено для детей особенностями развития. Даже в коридорах есть специальные устройства для мелкой моторики — называются бизиборды», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

Группы уже полноценно заработали: первых воспитанников детсад принял 3 июня.

«Все внутри сделано так, чтобы ребята здесь полноценно занимались и развивались, чтобы получили дополнительно образование. Очень рады, что сегодня реализовалась мечта нашего большого коллектива, который на время ремонта уходил в другие детские сады. Сегодня мы все возвращаемся домой», — делится заместитель главы Сочи Елена Канюк.

Территория учреждения большая. Здесь есть малые архитектурные формы для активного отдыха детей и спортивная площадка.

«Всего 19 групп, пять направлений коррекции, различные нозологии заболеваний. Мы принимаем всех деток, потому что мы созданы для этого все условия. Обновился сад как внешне, так и внутри. Очень рады этому подарку и благодарны, просто низкий поклон», — говорит заведующая детским садом комбинированного вида № 125 Лазаревского района Сочи Светлана Казанцева.

В этом году в Сочи планируют завершить строительство еще одного детского сада — в Кудепсте. Он будет рассчитан на 550 мест.