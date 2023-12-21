Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с детьми из поезда Тюмень — Адлер

В ночь на 21 декабря с пассажирского поезда в Саратовской области на станции Сердобск сняли более 120 детей из-за повышенной температуры. Из-за резкого ухудшения самочувствия в поезде умерла 12-летняя девочка.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что в поезде Тюмень — Адлер ехали школьники из ЛНР, которые возвращались домой с отдыха в детском лагере. Сейчас ребята находятся в инфекционной больнице Саратова. Им оказывают всю необходимую помощь.

«Держу на личном контроле ситуацию в Саратовской области», — написала Львова-Белова в Telegram.

Она уточнили, что среди госпитализированных детей нет пациентов в тяжелом состоянии. У некоторых ребят подтвердился грипп А, у других симптомы ОРВИ.

Детский омбудсмен отметила, что обстоятельства произошедшего в поезде Тюмень — Адлер выясняют правоохранители и профильные ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», снятые с поезда в Саратовской области дети отдыхали в лагерях Тюменской области с 12 по 19 декабря. Из них госпитализировали около 30 человек.