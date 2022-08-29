Детский омбудсмен призвала увеличить пособие на ребенка до 100% зарплаты родителя
Предложение увеличить размер ежемесячного пособия и продлить срок начисления выплаты до достижения ребенком трех лет направили на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
Автором инициативы выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
В своем обращении она отметила, что во время декретного отпуска одного из родителей, семья может испытывать материальные трудности. Но это, по ее мнению, не должно становиться препятствием на пути к материнству.
В настоящее время ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет 40% среднего заработка. По словам Волынец, анализ обращений граждан свидетельствует о необходимости изменения данной ситуации.
«Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 100% размера заработной платы родителя, получающего такую выплату, и продлить срок данной выплаты до трех лет», — цитирует обращение RT.
Читайте также: в России предложили ввести льготу на уплату взносов для ИП без прибыли.
- Модный лук для школы — 2022: что рекомендуют подросткам популярные блогеры
- Путин подписал указ о социальных выплатах жителям Донбасса и Украины
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Краснодарский край в бархатный сезон ожидает рекордное число туристов
- ФК «Краснодар» разгромил «Торпедо» в матче 7-го тура РПЛ