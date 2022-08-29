Детский омбудсмен призвала увеличить пособие на ребенка до 100% зарплаты родителя

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Предложение увеличить размер ежемесячного пособия и продлить срок начисления выплаты до достижения ребенком трех лет направили на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Автором инициативы выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В своем обращении она отметила, что во время декретного отпуска одного из родителей, семья может испытывать материальные трудности. Но это, по ее мнению, не должно становиться препятствием на пути к материнству.

В настоящее время ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет 40% среднего заработка. По словам Волынец, анализ обращений граждан свидетельствует о необходимости изменения данной ситуации.

«Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 100% размера заработной платы родителя, получающего такую выплату, и продлить срок данной выплаты до трех лет», — цитирует обращение RT.

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