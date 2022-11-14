Детский омбудсмен предложила ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

Фото пресс-службы администрации Сочи

По словам уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, ограничения, введенные в октябре для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, недостаточны.

На заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека омбудсмен предложила ограничить скорость СИМ до 20 км/ч.

«Нововведения пока несовершенны и не исключают все риски, которые несет человек на электросамокате. Например, установленное ограничение скорости до 25 км/ч при столкновении с пешеходом, с учетом допустимого веса самих самокатов 35 кг, все равно способно привести к тяжелым травмам или даже гибели. Особенно если это дети или пожилые люди. Она должна быть не выше 20 км/ч», — сказала Львова-Белова.

Она отметила, что за время летних каникул при использовании СИМ пострадал 141 ребенок. Двое детей погибли. Кроме того, по мнению омбудсмена, целесообразно ввести ОСАГО для пользователей электросамокатов. Однако при этом нужно разработать систему их идентификации. Речь идет о выдаче номерных знаков и водительских удостоверений, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», электросамокаты, сегвеи и гироскутеры получили статус средств индивидуальной мобильности. Соответствующие изменения внесли в ПДД 6 октября.