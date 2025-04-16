Детский офтальмолог появился в Ленинградской ЦРБ по программе «Земский доктор»

Коллектив Ленинградской Центральной районной больницы пополнил детский врач-офтальмолог Дарья Горбатко благодаря программе «Земский доктор». Решение кадрового вопроса в медучреждениях — один из пунктов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Дарья Горбатко закончила КубГМУ в 2022 году по направлению «лечебное дело», а спустя два года ординатуру по специальности «офтальмология». По ее словам, ценность профессии врача не в престиже, а в помощи людям.

«Поэтому без колебаний оставила позади суету большого города ради тихой станицы, где стала частью сплоченной команды районной больницы», — добавила она.

К работе врач приступила в апреле этого года. Специалист ежедневно ведет прием детей в поликлинике.

Программа «Земский доктор» нацелена на привлечение квалифицированных медицинских специалистов в сельскую местность и малые города, рассказал главврач Ленинградской ЦРБ Лев Есаян. По его словам, в прошлом году в больницу по программе трудоустроились четыре специалиста.

«Среди них врач-терапевт участковый, два фельдшера и медсестра. Обеспечение медицинскими кадрами способствует улучшению качества жизни населения и укреплению системы здравоохранения района в целом», — цитирует Есаяна пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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