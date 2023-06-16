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Детский лагерь «Мечта» в Лабинском районе, откуда эвакуировали детей из-за угрозы подтопления, возобновит работу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/detskij-lager-mechta-v-labinskom-rajone-otkuda-evakuirovali-detej-iz-za-ugrozy-podtopleniya-vozobnovit-rabotu
Детский лагерь «Мечта» в Лабинском районе, откуда эвакуировали детей из-за угрозы подтопления, возобновит работу
Фото vk.com/public213664073

Об этом глава Лабинского района Владимир Забураев сообщил 15 июня по итогам заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Забураев отметил, что в результате непогоды 13 и 14 июня подтопления были значительно меньше, а их последствия своевременно устранялись.

«Детский лагерь «Мечта» в станице Упорной, откуда из-за непогоды вывезли детей, возобновит работу сразу как восстановится погода. Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания в ООШ №14 станице Владимирской перенесен на третий поток, со второй половины июля», — написал Забураев в Telegram.

Также глава района напомнил, что в ближайшие дни прогнозируют ливни. Администрация района готова оперативно реагировать в условиях ухудшения погоды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», об эвакуации детей из лагеря «Мечта» из-за угрозы подтопления глава Лабинского района сообщил 5 июня. Почти 80 человек вывезли на автобусах в станицу Вознесенскую и передали родителям.

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